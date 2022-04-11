Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı

11.04.2022 10:24
Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulama amacıyla inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlanmasıyla 38 bin 550 dekar arazinin sulanacağını duyurdu.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulama amacıyla inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlanmasıyla 38 bin 550 dekar arazinin sulanacağını duyurdu.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ'nin, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletin istifadesine sunduğu ve sunmaya da devam edeceği bildirildi.

Bu kapsamda Yeşildere Barajı inşaatında gelinen son nokta hakkında görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

" Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Yeşildere Barajı'nın tamamlanmasıyla, barajda depolanacak su ile Karacabey İlçesi sınırları dahilinde bulunan Yeşildere, Yenice, Emre, Obaköy, Çavuşköy, Yeni Ziraatli ve Danişment köylerine ait tarım arazilerinin sulanması sağlanacaktır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan ve 780 bin metreküp dolgu hacmine sahip barajımızda gövde dolgusu imalatları tamamlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67 metre ve su depolama kapasitesi 16 milyon metreküptür. Ayrıca Yeşildere Barajı'nda projenin önemli aşamalarından birisi olan ön yüz beton kaplama işine başlanacaktır. Dolusavak çalışması ise tüm hızıyla devam etmektedir."

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 49 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen Yıldız, "Sulama amacıyla inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlanmasıyla 38 bin 550 dekar arazi sulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karacabey, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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