Son Dakika Haberleri: Bursa'da yetenek avına çıkacaklar
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Bursa'da yetenek avına çıkacaklar

1 saat önce

Bursa'da 4-18 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere eğitim veren Paris Saint-Germain Academy Bursa, 18-27 Eylül'de futbol tutkunlarıyla PodyumPark'ta buluşacak.

Bursa'da yetenek avına çıkacaklar, System.String[]

Bursa'da 4-18 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere eğitim veren Paris Saint-Germain Academy Bursa, 18-27 Eylül'de futbol tutkunlarıyla PodyumPark'ta buluşacak.


Paris Saint-Germain tarafından hazırlanan antrenman programları ile futbol akademi eğitiminin yanı sıra, yabancı dil, beslenme doktoru, spor psikoloğu, spor pedagogu, TFF hakem eğitimleri de veren Paris Saint-Germain Academy Bursa, 18-27 Eylül'de saat 16: 00-23: 00 arası saatlerinde PodyumPark'ın etkinlik alanına kurulacak çeşitli parkurlarıyla hem eğlendirecek hem de yetenek avına çıkacak. PSG Academy Bursa'nın Genel Koordinatörü Gökhan Erabay "Bursa'da spor alanında çok fazla yetenekli çocuk var. Biz Bursa'da çeşitli etkinlikler yaparak, hem çocuklara futbolu aşılamayı hem de aralarından yetenekli çocuklara burs vermeyi planlıyoruz. Yapmış olduğumuz yarışmalarda çocuklar bizlerden 1,2 ve 3 aylık ücretsiz eğitim kazanacaklar. Sadece çocuklara yönelik etkinliklerimiz yok. Babalar ve annelerde çocukları için yarışacağı eğlenceli FitBeyin etkinliklerimize de tüm Bursalıları davet ediyoruz. " diye konuştu. - BURSA

Paris Saint Germain, Futbol, Eylül, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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