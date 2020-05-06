Bursa'da yevmiye için taşlı sopalı meydan muharebesi...4 kişi bıçaklandı, 10 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da tarım arazilerinde mevsimlik işçi olarak çalışanlar; yevmiyeleri vermediği gerekçesiyle tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastı. Kesici alet, sopa ve taşların kullanıldığı olayda 4 kişi bıçaklanarak yaralandı, polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların maske takmaması, sosyal mesafeye de dikkat etmemesi dikkat çekti. Kavgayla ilgili sıcak anlar saniye saniye görüntülendi.



Olay saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Asma Sokak'ta meydana geldi. Bursa ovasındaki sebze meyve bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışan kişiler günlük yevmiyelerini alamadıkları gerekçesiyle tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastılar. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı sıcak dakikaların yaşandığı olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri yaralıları hemen hastaneye sevk etti, olaylara karışan bir grubu gözaltına aldı.



Olayı haber alan mağdur yakınları ise günlük tarım işçilerinin evini bastı. Buradaki arbede de ise bir kişi bıçakla yaralandı. Korona virüs tedbirlerinin alınmadığı, maske kullanmayan şahısların sosyal mesafeye de dikkat etmediği sıcak anlar saniye saniye görüntülendi.



Polis ekipleri iki gruptan da 10 kişiyi gözaltanı alırken, yaralı iki gruptaki kişiler farklı farklı hastanelerde tedavi altına alındı. - BURSA