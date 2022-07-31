Olay, Mudanya ilçesi Göynüklü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yıkıldı. Sesleri duyan ahır sahibi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD , MAK, ANDA, AKUT NAK, itfaiye ve kepçe sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında 7 büyükbaş hayvandan 5'i telef olurken, 2'si kurtarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da ahır yıkıldı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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