Bursa'da Yıl Başı Tedbirleri

Bursa
'da vatandaşların yıl başını güven içinde geçirmeleri için bir dizi tedbir alındı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursalı hemşehrilerimizin yıl başını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için çeşitli tedbirler alınmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi
sınırları dahilinde raylı sistem ve otobüs işletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ
Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak Bursaray seferlerini uzattı. Buna göre, 31 Aralık
Pazartesi akşamı BursaRay işletimi 02.00'a kadar sürecektir.
Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri normal seyrinde devam edecek olup, vatandaşlarımız ek seferlerle ilgili bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabileceklerdir. Ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0 850 850 99 16 numarasıyla ulaşım hattına bildirebileceklerdir.
Kentte vatandaşların daha iyi ve huzurlu bir ortamda yeni yılı karşılayabilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
, 31 Aralık Pazartesi ile 1 Ocak Salı tarihlerinde, vatandaşlardan şahsen veya 4441600, 7163330, 2615240 ve ALO Belediye 153 no'lu telefonlara gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracaktır.
Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla 'Trafik Denetleme Zabıta Amirliği'nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği'nde yeterli sayıda personel görevlendirilecektir.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı, yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 28 ayrı grupta 536 itfaiye personeli ve 112 araçla, 71 gönüllü grubunda da 637 gönüllü itfaiyeciyle yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek olup, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 Acil Çağrı Merkezi ve 716 34 17 numaralı telefonlarla yangın ihbar hattına ulaşılabilecektir.
Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde 153 numaralı telefona başvurulabilecektir.
BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri de yeni yılda hizmet verecek olup, vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini ALO 185 Çağrı Merkezi'ne telefona bildirerek, yardım isteyebileceklerdir.
İlimizde güvenlik ve asayişin temini için vatandaşlarımızın başvuruda bulunabileceği telefonlar aşağıda belirtilmiştir. Jandarma
İmdat : 156
İl Jandarma Komutanlığı santrali : 261 57 07 (Dahili 8033 ve 8333)
31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 günleri tedbirlere ağırlık verilecek ve halkın yoğun olarak bulunduğu eğlence merkezlerinde, alışveriş yaptığı cadde ve alışveriş merkezlerinde meydana gelebilecek kapkaç, yankesicilik ve organize suçlarla ilgili olayların önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet tedbirleri en üst seviyede alınacaktır.
Vatandaşlarımızın başvuruda bulunabileceği telefonlar aşağıda belirtilmiştir.
Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü : 270 50 50
Emniyet Haber Merkezi : 270 53 31 Emniyet Müdürlüğü
Santralı : 270 50 00 Polis
İmdat : 155" - BURSA