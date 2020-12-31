Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe şok baskın - Son Dakika

Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe şok baskın

31.12.2020 11:07
Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe şok baskın, System.String[]

Bursa'da yılbaşı gecesi öncesi bir çiftlik evine yapılan operasyonda 10 ton kaçak rakı, viski, şarap ve etil alkol ile 1500 şişe şarap ele geçirildi.

Bursa'da yılbaşı gecesi öncesi bir çiftlik evine yapılan operasyonda 10 ton kaçak rakı, viski, şarap ve etil alkol ile 1500 şişe şarap ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, polis mahzenlerdeki içkileri vidanjör ile çekti. Operasyon sayesinde binlerce kişi zehirlenmekten kurtulmuş oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Kestel ilçesindeki bir çiftlik evine baskın düzenledi. Savcılıktan alınan izinle çiftlik evine yapılan baskında 10 ton kaçak rakı, şarap, viski ve etil alkol ele geçirildi.

Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği, burada mahzenler ve barakalar yapıldığı, fermantasyon tankerlerinin kullanıldığı belirlendi. Tanker ve mahzenlerdeki içkiler polis tarafından vidanjörler ile çekilerek alındı.

Operasyonda 1500 şişe kaçak şarapa da el konuldu. Gözaltına alınan S.Ç. (50) isimli kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Gözaltındaki zanlının sorgusunun sürdüğü, başka gözaltılar da olabileceği öğrenildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe şok baskın - Son Dakika


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