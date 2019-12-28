Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok - Son Dakika

Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok

6 saat önce

Yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler yaptıkları denetimlerde kaçak içkilere el koydu.

Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit yok, System.String[]

Yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler yaptıkları denetimlerde kaçak içkilere el koydu.


Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve depo kontrol düzenleyen ekipler A.V. ve Y.V'ye ait ikamette, tekel bayiinde ve depoda yapılan aramada yılbaşı öncesi piyasa sürülmeye hazır 263 adet gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konurken kaçak içki satışı yapmaya hazırlanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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