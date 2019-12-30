Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonuBURSA'nın İnegöl ilçesinde 200 polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen 20 adrese adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 200 polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen 20 adrese adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu operasyonu için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. İlçe genelinde 20 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 200 polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Özel Harekat polisleri de destek verirken ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Nayla ve Rona isimli narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:12 Kaynak: DHA
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