Bursa'da yılbaşı öncesi zabıtadan denetim - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.



Yenişehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve daha güvenli alışveriş yapabilmesi için iş yerlerini periyodik aralıklarla denetliyor. Zabıta ekipleri, yılbaşı alışverişleri nedeniyle iş yerlerinde başta hijyen kuralları olmak üzere işletmenin genel düzenini, ürünlerin tazeliklerini, ambalajlarını, imalat ve son kullanma tarihlerini, gramajlarını, etiketlerini kontrol etti.



Vatandaşların huzurlu alış veriş yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, genel olarak eksik bir durumun olmadığı, bazı iş yerlerine gerekli uyarıların yapıldığı, halkın huzuru ve esenliği için denetimlerin devam edeceği, tüketicilerden gelen talep ve şikayetlerin dikkate alınarak gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi. - BURSA