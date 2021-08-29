Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çamoluk mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamoluk mahallesi'ne 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye , Buski ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar

Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı

En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı