Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın - Son Dakika

Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın

18.10.2020 10:29
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın, System.String[]

BURSA'da, kasaplar için ürün satılan iş yerinin deposunda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

BURSA'da, kasaplar için ürün satılan iş yerinin deposunda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, et ürünleri ve sebzeler yandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Yalova yolunda bulunan ve kasaplar için ürün satılan iş yerinin deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangın, kısa sürede depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı depodaki yüzlerce kilo et ürünü ve sebze yandı.


Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın

Yıldırım, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın - Son Dakika

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