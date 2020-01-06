Bursa'da yılın ilk fuarı Junioshow - Son Dakika
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Bursa'da yılın ilk fuarı Junioshow

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8 Ocak'ta kapılarını açıyor.

Bursa'da yılın ilk fuarı Junioshow, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8 Ocak'ta kapılarını açıyor. Bursa'da yılın ilk fuar organizasyonu olan Junioshow'da 200'e yakın firma 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyimi ilkbahar-yaz koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.


Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow başlıyor. Sektördeki tüm yeniliklerin sergileneceği ve trendleri belirleyecek ürünlerin görücüye çıkacağı fuar, 4 ayrı salonda toplam 20 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Fuarda 60 ülkeden binden fazla yabancı iş insanı Bursalı firmalarla buluşacak.


BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, oda olarak iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel ticari iş hacminin artırılması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen UR-GE projelerinin sektörlerin ihracatına büyük güç kattığını ifade eden İsmaill Kuş, "Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini gerçekleştiren Bursamız, başlattığımız UR-GE projeleriyle küresel rekabette de önemli bir oyuncu haline geldi. Proje ile çok sayıda firmamızı ihracatla tanıştırdık. Son 3 yıllık dönemde firmalarımızın ihracatlarını yüzde 147 oranında artırmasına öncülük ettik. Projelerimizin en önemli faydalarından biri de Junioshow Fuarı oldu" dedi.


Junioshow'un firmalara üretim kabiliyetlerini ve kaliteli ürünlerini uluslararası alıcılara sunma fırsatı sağlayan önemli bir vitrin haline geldiğini anlatan İsmail Kuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Uluslararası fuar listelerinde de yer alan ve tüm dünyadaki sektör profesyonellerince merakla beklenen bir fuar haline gelen Junioshow'u bir kez daha düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Fuara bu yıl 200'e yakın firmamız katılacak. BTSO olarak ayrıca fuar ile eş zamanlı olarak UR-GE projelerimiz kapsamında 300'e yakın yabancı alıcının katılacağı alım heyeti faaliyetini gerçekleştireceğiz. Her iki organizasyonumuzun da sektörümüzün ihracatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fuarımızın düzenlenmesine katkıları dolayısıyla Ticaret Bakanlığımıza ve iş birliği kuruluşlarımız TÜYAP Bursa ve BEKSİAD'a teşekkür ediyor, firmalarımıza bereketli işler diliyorum". - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
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