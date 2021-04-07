Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor - Son Dakika

Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor

07.04.2021 15:15
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor, System.String[]

BURSA'da, kooperatif başkanı ve müteahhit Hayri G. tarafından yapılan sitede oturanlar, kendilerine verilen kat mülkiyeti sözünün yerine getirilmediği iddia ederek, duruma tepki gösterdi.

BURSA'da, kooperatif başkanı ve müteahhit Hayri G. tarafından yapılan sitede oturanlar, kendilerine verilen kat mülkiyeti sözünün yerine getirilmediği iddia ederek, duruma tepki gösterdi. Dairelerinin satışa çıkarılması halinde değer kaybına uğradığını belirten site sakinleri, durumun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi'nde, 1995 yılında bir kooperatifin başkanı olan müteahhit Hayri G. tarafından çift daireli, 6'şar katlı, 5 bloktan oluşan daireler yapıldı. Satılan daireler, oturma izni karşılığında sahiplerine teslim edildi. Bir süre sonra Hayri G. iddiaya göre, dairelerin kat mülkiyetlerinin verileceğini söyledi. Ancak geçen 26 yıla rağmen kat mülkiyeti verilmedi. Daire sahipleri, duruma tepki göstererek, kat mülkiyeti olmadığı için dairelerinin satışa çıkarılması halinde değer kaybına uğradığını belirtti. Daire sahipleri, durumun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

'MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'Yaklaşık 25 yıldır Balkan Mahallesi'nde oturduğunu, şu an yaşadığı daireyi ise 2015 yılında satın aldığını belirten Mümin Kuşçu, "Satın aldığımda işlemlerin bittiği, artık kat mülkiyet tapusunun alınacağı söylendi. Ben de 2015 yılında aldım, yerleştim. Şu an kat ittifak tapusu var, kat mülkiyeti yok. Kooperatif fesih olmadığı zaman, mülkiyet tapusu alamıyoruz. Kooperatifin borçlarını da bilmiyoruz. Mülkiyet tapularını alabilmemiz, siteye geçebilmemiz için kooperatifin fesih olması gerekiyor. Kooperatif başkanı Hayri G., Bulgaristan'a gitti. Bu şahıs, 'görev sürem bitti' diyerek, bizlerden para topladı. Ben de aidat borçlarımı ödedim, aidat borçları olanlardan bu paranın talep edileceğini söyledim. Bu şahıs benim 4'üncü kat asansörümü kapattı. Ben de bu durumu savcılığa şikayet ettim, denetlemeye geldiler ve asansörüm açıldı. Mağdurum, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada mülkiyet tapumuz yok. Kooperatif fesih olmadı. En son 4'er bin TL toplandı, borçların biteceği söylendi, paralar toplandı, sorunlarımız çözülmedi. Bazı üyeler vermiyor, onlara yaptırım yok. Genel kurul kararında yazıyor, borcu ödemeyenlere icra hakkı vermişiz ama bu şahıs borcu ödemeyenlerden icra işlemi de yapmıyor" dedi.'PARALAR TOPLANIYOR, HİZMET ALAMIYORUZ'İki kez yönetici tarafından ölüm tehdidi aldığını belirten Kuşçu, "Karakola şikayette bulundum. 1-2 ay geçtikten sonra şahsı kooperatifin bahçesinde gördüm, 'En son 4'er bin TL ödedik, mülkiyet tapusunu alacağımızı söylemiştiniz genel kurulda ama hala almadık' dedim. Sonrasında yönetici bana hakaret etmeye başladı. Kendisine ne zaman alacağımızı sordum, 'Seni öldüreceğim' deyip darbetmeye çalıştı. Komşularımız araya girdi. Şahıs, genel kurulda genellikle aidat ödemeyen yandaşları tarafından ibra ediliyor. İbra edildiği için biz itiraz etsek de bir şey değişmiyor. Kooperatif süreci şu an kapalı, genel kurul yapmamız gerekiyordu, başkanlık süresi bitti. Bıraktı gitti Bulgaristan'a. Şu an sahipsiziz. Daha önce kooperatif üzerinden açılan mahkeme de var fakat mahkeme takipsizlik verdi. Denetleme kurulu çalışmıyor, zaten denetleyenler kim onları da bilmiyoruz. Kooperatif yöneticisine hesaplar ile ilgili sorduğumuzda tehdit ediliyoruz. Artık tükendik, burada kötü bir olay yaşanmasını istemiyoruz. Bir an önce bitsin insanlar sorundan kurtulsun. Paralar toplanıyor, hizmet alamıyoruz" diye konuştu.'DAİREME 550 BİN TL DEĞER BİÇTİM, 400 BİN TL VERİYORLAR'Evini satılığa çıkardığını belirten Kuşçu, "Düşük değer biçiyorlar. 4'üncü kattaki dairem için bana 400 bin TL verenler var. Ancak kooperatifin içeriğini bilmiyorlar, sadece kooperatif olduğunu biliyorlar. Ben içeriğini anlatsam bu kez onlar da vazgeçecek. Şu an burasının normal değeri 550-600 bin TL civarında. Ben başta 550 bin TL değer biçtim, 400 bin TL veriyorlar kooperatif olduğu için. Aslında kooperatifin tasfiye olması lazım, tasfiye olmadığı için de benim daireme talip olanlar düşük değer veriyor. Aynı sıkıntıları diğer insanların yaşamasını istemiyorum" dedi.'TEMELDEN 22 KİŞİ KALDIK'

Apartman sakini Vahide Öztürk ise 1995 yılında kooperatife temelden yazıldığını, ancak bu süre boyunca kat mülkiyet tapularının alınamadığını dile getirdi. 2008 yılında daireye girerek yaşamaya başladığını kaydeden Öztürk, "Bizlerden paralar alındı ne kat mülkiyet tapusu verildi ne de çevre düzenlemeleri yapıldı. Mağduruz. Dairemi satsam da kooperatif olduğu için site yönetimi olmadığı için daireler 400 bin TL'ye gidiyor. Biz temelden 22 kişi kaldık. Bazıları 3-5 sene oldu daire alalı, burada durumu bilmiyordu. 26 senedir, oturma izni alınmaz mı? Burası geceleri kapkaranlık, hiç lambalar yanmıyor. Toplantı yaptığı zaman bunu Ticari Sicil Gazetesi'ne bildirmiyor" diye konuştu.


Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor

Bulgaristan, Türk Lirası, Kooperatif, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor - Son Dakika


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