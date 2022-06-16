"18-19 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanabilirsiniz gençler. Geleceğiniz de sizin gibi aydınlık olsun inşallah."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da YKS'ye girecek üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım - Son Dakika

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