Bursa'da yoğun kar mesaisi - Son Dakika

Bursa'da yoğun kar mesaisi

16.01.2021 14:32

Bursa'da yoğun kar mesaisi Osmangazi Belediyesi Uludağ'ın eteklerindeki tüm köylerde 24 saat görev yaparak yolların kapanmasını önlüyor Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "Kar felaket değil bereket getirsin" Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki köylerde ulaşımın kar yüzünden aksamaması...

Bursa'da yoğun kar mesaisi

Osmangazi Belediyesi Uludağ'ın eteklerindeki tüm köylerde 24 saat görev yaparak yolların kapanmasını önlüyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar:

"Kar felaket değil bereket getirsin"

BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki köylerde ulaşımın kar yüzünden aksamaması için Osmangazi Belediyesi ekipleri 24 saat hummalı çalışma yürütüyor

Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ bölgesinde yer alan mahallelerin yollarının ulaşıma kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yollardaki karı küreyen ekipler, buzlanmaya karşı da solüsyon döktü.

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, önceki gün başlayan ve özellikle dağ yamaçlarındaki mahallelerde etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalara başladı. Kar yağışının daha yoğun yaşandığı Uludağ bölgesinde yer alan İnkaya, Kirazlı, Yiğitali, Tuzaklı, Süleymaniye, Bağlı ve Soğukpınar gibi mahallelerde yolların kapanmaması adına 3 vardiya olarak 24 saat görev başında olan ekipler, kar küreme çalışması ile yolları açarken, buzlanmaya karşı da solüsyon döktü.

"Ekipler 24 saat teyakkuz halinde"

Kurak geçen bir yılın ardından gelen kar yağışının felaket değil, bereket getirmesini dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "2020 yılı ülkemiz adına oldukça kurak geçti. Önceki gün başlayan kar yağışı ile birlikte inşallah su sıkıntısı sona erecek. Bizler, yağan karın bir felaket değil, bereket getirmesi için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl, 60 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuzlama aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 yalnızca kar küreme aracı, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Başta dağ yamaçlarındaki 27 mahallemiz olmak üzere, Osmangazi'nin tamamında kar ve buzlanma nedeniyle bir sorun yaşanmaması için depolarımızda 800 ton tuzumuz hazır bekliyor. Kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz harekete geçti. Kışı sorunsuz bir şekilde atlatmak için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecek" diye konuştu.

Bursa'da yoğun kar mesaisi
Bursa'da yoğun kar mesaisi
Bursa'da yoğun kar mesaisi
Bursa'da yoğun kar mesaisi

Osmangazi, Uludağ, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da yoğun kar mesaisi - Son Dakika


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