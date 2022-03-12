Bursa'da yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Bursa'da yoğun kar yağışı

12.03.2022 10:53
Bursa'da yoğun kar yağışı

BURSA'da önceki gün başlayan, dün gece de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

BURSA'da önceki gün başlayan, dün gece de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanma, hasarlı kazalara neden olurken, ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, dün gece yarısı etkisini arttırırken, sürücüler zor anlar yaşadı, buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerinde ise 30 santime ulaştı. Şehrin ana yollarında trafikte zaman zaman aksamalar oldu. Ekipler, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDUAFAD İl Başkanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, 7/24 esasına göre faaliyete geçti. Kent genelinde 3 bin 338 personel, 466 araç ve 449 iş makinesiyle çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında da kapanan 45 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.Kentin çevre illerle bağlantısını sağlayan ana yollarda Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler görev yapıyor. Ekipler, 4 bin 669 kilometre yolda, 149 kar bıçaklı tuz serici, 61 greyder, 40 yükleyici, 5 rotatif, 12 vinç olmak üzere toplam 267 makine ve 652 personelle çalışmalarını sürdürüyor. TIR ve kamyonların İstanbul yönüne gidişlerine izin verilmiyor, araç parklarında bekletiliyor.Yarın aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, pazartesi günü kenti terk edeceği bildirildi.ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 190 SANTİME ULAŞTI

Bu arada, kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da ise kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı. Uludağ'da en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 15, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.


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Tragger, Uludağ, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da yoğun kar yağışı - Son Dakika


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