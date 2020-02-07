Bursa'da yoğun kar yağışında mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da yoğun kar yağışında mahsur kalan kişi kurtarıldı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle aracıyla yolda kalan kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da yoğun kar yağışında mahsur kalan kişi kurtarıldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle aracıyla yolda kalan kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Boğazova Yaylası mevkisinde, yoğun kar yağış ve tipi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Faik Bilgin, belediye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 45 dakika sonra bölgeye ulaşarak Bilgin'i kurtardı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boğazova'ya çay içmeye geldik. Sağolsun belediye ekiplerini aradık, gelip kurtardılar. Yolumuzu açtılar. Kar yağışı yoğun. Sürücüler dikkatli olsunlar, mutlaka zincirlerini taksınlar." dedi.


İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Saygın da Boğazova yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığına ilişkin bir ihbar aldıklarını belirterek, "Hemen ekibimizi yönlendirdik. 45 dakika gibi bir süre içinde buraya ulaştık ve arkadaşı aldık. Kar yoğun hemen buza çekmiş. Hareket kısıtlılığı var, tipi var. Sürücü arkadaşlar zincirsiz yola çıkmasın." diye konuştu.

Öte yandan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde devam eden, yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için mücadele veren İnegöl Belediyesi karla mücadele ekipleri, 11 bölgede 59 kırsal mahallede iki vardiya çalışıyor.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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