Bursa'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Bursa'da yoğun sis etkili oldu

6 saat önce

Bursa'da sabah saatlerinde de bastıran sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Bursa'da sabah saatlerinde de bastıran sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Kentte görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, şehir merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti.


Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte en yüksek hava sıcaklığının 17, gece ise 6 derece olması tahmin edilirken, sisli havanın öğleden sonra kaybolması bekleniyor.


Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - BURSA

Sabah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
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