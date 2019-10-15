Son Dakika Haberleri: Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİBursa'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Bake (64), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Bake (64), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Hayriye Altın'ın (64) tedavisine devam edildiği belirtildi.

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),


Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:48 Kaynak: DHA
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