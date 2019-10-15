Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)
1 saat önce
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİBursa'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Bake (64), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:48 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Bake (64), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Hayriye Altın'ın (64) tedavisine devam edildiği belirtildi.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),
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