Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yok Artık Dedirten Görüntü

Bursa'da Yok Artık Dedirten Görüntü

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 patenli genç önce bir kamyonet sonrasında da halk otobüsünün arkasına asılarak yaklaşık 10 kilometre yolculuk yaptı.

Bursa'da Yok Artık Dedirten Görüntü, System.String[]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 patenli genç önce bir kamyonet sonrasında da halk otobüsünün arkasına asılarak yaklaşık 10 kilometre yolculuk yaptı. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler bir vatandaşla bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi ve Stadyum kavşağı arasında yaşandı. Ömürlerinin henüz baharında patenci 3 genç Doburca'da önce bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Gençler daha sonra Çekirge Meydanı'nda kendilerine bir otobüsü hedefe seçti.

Otobüse binmek yerine canlarını hiçe sayıp tehlikeli yolculuğu tercih eden gençler, otobüsün hareket etmesiyle birlikte kaymaya başladı. Çekirge Caddesi üzerinde hızla seyreden otobüs, Stad Caddesine doğru ilerledi. Otobüsün arkasına tutunan adrenalin tutkunu gençlerde tehlikeye aldırış etmeden otobüsün arkasında kaymaya devam etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar gençlerin trafikteki tehlikeli yolculukları için biran önce tedbir alınmasını istediler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Genç, Osmangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü 11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:27:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yok Artık Dedirten Görüntü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]