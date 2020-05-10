Bursa'da "yok artık" dedirten olay - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'yok artık' dedirten olay - Son Dakika

Bursa'da "yok artık" dedirten olay

7 saat önce

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıkan 2 genç 50 kilometre içerisinde 2 kez ceza yedi.

Bursa'da

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp dışarı çıkan 2 genç 50 kilometre içerisinde 2 kez ceza yedi. Şehir merkezi girişinde "Dur" ikazına uymayan ve polisten kaçan 2 arkadaşa, 2 saat içerisinde 13 bin lira idari ceza uygulandı. Şahısların ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı


27 yaşındaki İbrahim B. ve Ramazan E. isimli 2 arkadaş İnegöl ilçesinden şehir merkezine gitmek için 16 AEM 018 plakalı otomobile binerek harekete geçti. Daha ilçeden çıkamadan polis ekiplerine yakalanan 2 arkadaşa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için ceza uygulandı. Ancak kesilen cezanın da durduramadığı 2 arkadaş, polis uygulama noktasından geçerek yollarına devam etti. 50 kilometrelik yolu gelerek Bursa şehir merkezine giriş yapan 2 arkadaş, Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde trafik kontrolü yapılan uygulama noktasına takıldı. Tekrar ceza yememek için polis ekiplerinden kaçmaya başlayan ikiliyi polisin "Dur" ikazı da durduramadı. İkaza uymayan şüpheliler polisten kaçmaya başlayarak kovalamaca başladı.


Otomobil ile yakalandılar


Dur ikazına uymayarak kaçmaya başlayan otomobili yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı takibe aldı. Motorize trafik polisleri kaçan otomobili, Çekirge Meydanı'nda yakaladı. Ekipler, İbrahim B. ve Ramazan E.'nin üzerinde ve araçlarında arama yaparak 2 kişiyi gözaltına aldı.


Üzerlerinden kimlik ve ruhsat çıkmadı


Kaçtıktan sonra yakalanan ve gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde kimlik ve ehliyet çıkmadı. Üzerilerinde kimlik ve araç ruhsatı olmadan kilometrelerce yol gelerek Bursa'da polisten kaçan 2 arkadaş sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Karakolda İnegöl ilçesinde de sokağa çıkma yasağına muhalefetten ceza yediklerini söyleyen 2 arkadaş, karakolda yapılan işlemlerin ardından sokağa çıkma yasağını deldikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Ayrıca "ehliyet bulundurmamak, dur ikazına uymamak, evrak eksikliği nedeniyle" 688 lira trafik cezası uygulanarak otomobil trafikten men edildi. Böylelikle 2 arkadaş, 2 saat içerisinde 2'şer kez sokağa çıkma yasağını deldikleri için ceza yedi. - BURSA

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:30 Kaynak: İHA

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