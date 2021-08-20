Bursa'da yokuş aşağı ilerleyen kamyon devrildi - Son Dakika

Bursa'da yokuş aşağı ilerleyen kamyon devrildi

BURSA - Yenişehir'den İznik istikametine yokuş aşağıya ilerleyen kamyon virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, öğleden sonra saat 14: 00 sıralarında Yenişehir İznik yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre viraja giren kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol kontrollü şekilde akışı sağlandı. kamyon sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi ne kaldırıldı.

jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.