Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi

12.03.2022 00:26

- Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi Bursa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Bursa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 11 araç kayarak birbirine girdi.

- Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi

Bursa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 11 araç kayarak birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Ana yol ise 1 saat boyunca trafiğe kapanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan bat-çık girişinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yolda arkalarından seyreden 9 araç ise buz nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak birbirlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans yaralılara ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada yol trafiğe yaklaşık 1 saat kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi

YORUMLAR
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Buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Bursa'da kar etkisini gösterdi, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti Bursa'da kar etkisini gösterdi, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti

Tragger, Bursa, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi - Son Dakika
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