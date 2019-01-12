Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yol Çöktü

Bursa'da Yol Çöktü

31 dakika önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle kırsal Yeşiller ve İkizoğlu mahalleleri arasındaki yolda çökme meydana geldi.

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BURSA'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle kırsal Yeşiller ve İkizoğlu mahalleleri arasındaki yolda çökme meydana geldi. Yol, bir gün süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kırsal Yeşiller ve İkizoğlu mahalleleri arasındaki yolun kapatıldığı mahalle muhtarlarına bildirildi. Mahalle muhtarları da yolun kapatıldığını camilerden anons yaptırarak halka duyurdu. Yolda yapım çalışmaları tamamlanıncaya kadar ulaşımın kırsal Altıntaş Mahallesi yolundan sağlanacağı bildirildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

Orhaneli, Bursa, Güncel
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