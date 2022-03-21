Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı - Son Dakika
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Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

21.03.2022 09:17

Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadıBURSA Bursa'da düğün konvoyundan oluşan araçlar yol kapatıp oyun oynadı.

Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

BURSA Bursa'da düğün konvoyundan oluşan araçlar yol kapatıp oyun oynadı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, tespit ettikleri 3 otomobil sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Bademli Köprüsü Mudanya yolu katılımında meydana geldi. Düğün konvoyundan oluşan otomobillerin yolu kapatarak oyun oynaması trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki alınca Bursa Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, 16 Z plakalı araç sürücüsü K.Ü., 34 CKG plakalı araç sürücüsü Y.S., 16 ASM plakalı araç sürücüsü E.G.'ye kişi başı 588, toplamda bin 764 lira cezai işlem uyguladı.

Diğer yandan sürücülerin ehliyetlerine psikoteknik değerlendirme raporu alınması için el konuldu.

Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı
Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı
Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı - Son Dakika
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