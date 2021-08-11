Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa-Ankara yakın çevre yolu üzerindeki otluk alanda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Bursa- Ankara yakın çevre yolu üzerindeki otluk alanda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Bursa-Ankara yakın çevre yolu kenarında temizlik çalışması yapan belediye görevlisi, cesedin bulunduğu noktaya yaklaştığında gelen kötü kokunun sebebini bulmak için otların arasına indiğinde cesetle karşılaştı. Temizlik görevlisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çürümüş ceset, olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Son Dakika

ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun

Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi

Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü

Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım

Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu

Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı

Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti

Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti