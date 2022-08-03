Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

03.08.2022 10:49
Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da, yol kenarındaki ağaca çarparak alev alan otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'da, yol kenarındaki ağaca çarparak alev alan otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Khaji Murad Fai Riyev'in (29) kullandığı 34 KZ 0777 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik Karayolu Keramet Mahallesi Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza dolayısıyla otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cesedi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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