Kaza dolayısıyla otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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