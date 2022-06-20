Son dakika haber | Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika haber | Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

20.06.2022 09:11

Son dakika haber... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndüBURSA Bursa'da yol verme kavgasında tartıştıkları aracı kovalayarak camını kırdılar.

Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

BURSA Bursa'da yol verme kavgasında tartıştıkları aracı kovalayarak camını kırdılar. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın koşarak ona yetişti ve elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı. O anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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