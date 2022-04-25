Son dakika: Yol verme tartışması kameralarda - Son Dakika

Bursa'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle birlikte kavga son bulurken bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sürücüler birbirlerine hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur - İHA)