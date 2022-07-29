Yol çalışmasını izleyen şahıs iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yol çalışmasını izleyen şahıs iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

29.07.2022 16:28
Yol çalışmasını izleyen şahıs iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'da yol yapım çalışmasını izleyen şahıs, park halinde freni boşalan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'da yol yapım çalışmasını izleyen şahıs, park halinde freni boşalan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay İznik ilçesi Şerefiye mahallesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre bölgede yol çalışması yapan ekipleri gören Erdal Akcan(44), 16 CFK 24 plakalı motosikleti yol kenarına çekerek işçileri izlemeye başladı. Yol kenarında park halinde olan ve bir anda frenleri boşalan iş makinesi çalışmayı izleyen talihsiz adamı ezdikten sonra bankete çıkarak durdu. Olayı gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri Erdal Akcan'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılması için ambulansla İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bölgede çevre güvenliği alarak inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, işlemlerinin ardından iş makinesinin operatörü Y.K.'yı (33) gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol çalışmasını izleyen şahıs iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol çalışmasını izleyen şahıs iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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