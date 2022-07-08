Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup kaz sahibinin kümesinden kaçarak şehirlerarası yola çıktı. Yola aniden çıkan kazlar nedeniyle araçlar son anda dururken; trafik durma noktasına geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kazlar kovalanırken şehirlerarası yol tekrar normal seyrine döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da yola çıkan kazlar nedeniyle şehirlerarası yolda trafik durdu - Son Dakika

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