Son Dakika Haberleri: Bursa'da yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 3 yaralı

1 saat önce

Bursa'da yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'da yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]
Bursa'da yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Özdilek Kavşağı mevkisinde, Süleyman B. (40) yönetimindeki 16 KPV 80 plakalı beton mikserinin lastiği patladı. Patlayan lastiğin çarptığı yakıt deposu delinince mazot yola döküldü.
Bu esnada aynı istikamette seyreden Selma K. (43) yönetimindeki 35 AAP 61 plakalı otomobil, yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsüyle aynı araçta bulunan Selime K. (55) ve Davut K. (3) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza mahallindeki mazot, ekiplerce temizlendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:23 Kaynak: AA
Ankara, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören 119'luk nineye sürpriz doğum günü kutlaması Mansur Yavaş'tan belediye birimlerine "Fotoğraflarımı kaldırın" talimatı CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş 25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 21:38:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]