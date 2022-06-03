Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. M.E.Ç. (24) yönetimindeki 16 M 1853 plakalı, Ovaakça- Kent Meydanı hattında çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.