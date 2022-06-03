Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı

03.06.2022 23:14
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsü, yön tabelası direğine çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsü, yön tabelası direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. M.E.Ç. (24) yönetimindeki 16 M 1853 plakalı, Ovaakça- Kent Meydanı hattında çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
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Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı Osmangazi Yahşibey Mahallesi'nin tarihi dokusuna uygun muhtarlık Osmangazi Yahşibey Mahallesi'nin tarihi dokusuna uygun muhtarlık
Kaynak: DHA

Osmangazi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı - Son Dakika
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