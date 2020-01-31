Bursa'da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü - Son Dakika

Bursa'da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

6 saat önce

Bursa'da bir otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı.

Bursa'da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü, System.String[]

Bursa'da bir otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada 23 kişi ölümden döndü.


Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi girişinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Küçük Sanayi'den Çalı Mahallesi'ne yolcu taşıyan E.T idaresindeki 16 M 1166 plakalı şehir içi minibüs, Çalı Mahallesi'ne dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden H.U yönetimindeki 16 AAG 318 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri minibüs ve otomobilden yaralıları çıkarttı. Minibüste 20, otomobilde ise 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken, 10 minibüs yolcusu çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Otomobil sürücüsü H.U, kendi yolunda giderken dolmuşun aniden sola manevra yaptığını ve kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Minibüs sürücüsü E.T ise sinyal vererek sola manevra yaptığını, bu esnada arkadan otomobilin kendisine çarptığını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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