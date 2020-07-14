Bursa'da yolcu otobüsü devrildi... İlk belirlemelere göre bir kişi öldü çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Bursa'da yolcu otobüsü devrildi... İlk belirlemelere göre bir kişi öldü çok sayıda yaralı var

BURSA - Bursa Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa Çevre Otoyolu İstanbul- İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. İzmir istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, aralarında çocuklarında olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.