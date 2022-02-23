Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı

23.02.2022 00:41

BURSA'da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, önündeki iki TIR'a çarptı.

BURSA'da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, önündeki iki TIR'a çarptı. Kazada sıkıştığı yerden çıkarılan muavin ve yaralanan otobüs şoförü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Bursa- Karacabey yolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Balıkesir'e gitmek üzere 20 yolcusu ile hareket eden Mustafa O. yönetimindeki 16 AAD 697 plakalı otobüs, Karacabey girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan önce A.K. idaresindeki 06 CID 087 plakalı TIR'a, ardından R.D. idaresindeki 42 CJH 94 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle muavin Seyit B. ön koltukta sıkışırken, sürücü Mustafa O., yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri, olası ikinci bir kazayı önlemek için yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sıkışan muavin Seyit B.'yi otobüsten çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Mustafa O. ve muavin Seyit B., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüsteki diğer yolcuların kazada yara almadığı öğrenildi. Yolcular, firma tarafından temin edilen bir başka otobüse seyahate devam etti. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Balıkesir, Karacabey, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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