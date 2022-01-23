Bursa'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa- Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü kayarak TIR'a çarptı. Meydana gelen kazada 2 yolcu yaralandı.

Kaza İnegöl'ün Bursa-Ankara karayolu üzeri Sulhiye mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Murat Başakçıyönetimindeki şehirlerarası yolcu taşıyan 16 ES 448 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kayarak yanında seyir halinde olan sürücü Engin Saylanyönetimindeki 16 L 1317 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yol kenarındaki kar yığınına saplandı.

Kaza sonucu yolculardan Kağan Özenve Funda Burhanyaralandılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer yolcular gelen başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.