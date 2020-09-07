Bursa'da yolcu otobüsü, yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı - Son Dakika

Bursa'da yolcu otobüsü, yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı

- Bursa'da yolcu otobüsü, yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı Kazadan sonra ortalık savaş alanına döndü Bursa'da Terminal hattına çalışan belediye yolcu otobüsü önünde seyreden yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

- Bursa'da yolcu otobüsü, yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı Kazadan sonra ortalık savaş alanına döndü BURSA - Bursa'da Terminal hattına çalışan belediye yolcu otobüsü önünde seyreden yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Alınan bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında Bursa Yalova karayolu Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Terminal yönüne seyreden B.S. idaresindeki 16 JJK 15 plakalı yolcu otobüsü önünde seyreden İbrahim Danış yönetimindeki 16 M 1444 plakalı Terminal Ovakça minibüsüne arkadan çarptı. Minibüsün arka kısmı ile otobüsün ön kısmında büyük hasar meydana gelirken, minibüste 6, yolcu otobüsünde de 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra Bursa İstanbul yolu trafiğe kapanırken, ortalık da savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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