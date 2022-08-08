Bursa'da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Bursa'da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

08.08.2022 19:40
Bursa'da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa'da yolcu otobüsüne yakıt tankeri çarptı.

Bursa'da yolcu otobüsüne yakıt tankeri çarptı. Otobüste bulunan yolcuların ölümden döndüğü kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa- Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yola çıktığı öğrenilen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Karacabey girişine geldiği sırada aniden bir yakıt tankeri çarptı. Yolcu otobüsüne yandan çarpan yakıt tankeri yolun soluna savrulup devrilirken, büyük bir facianın da eşiğinden dönüldü. Kazada yaralıların olduğu bildirildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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