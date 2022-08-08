Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa- Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yola çıktığı öğrenilen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Karacabey girişine geldiği sırada aniden bir yakıt tankeri çarptı. Yolcu otobüsüne yandan çarpan yakıt tankeri yolun soluna savrulup devrilirken, büyük bir facianın da eşiğinden dönüldü. Kazada yaralıların olduğu bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da yakıt tankeri otobüse çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.