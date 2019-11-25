Son Dakika Haberleri: Bursa'da yolcu ve yük taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Son Dakika Güncel Bursa'da yolcu ve yük taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor - Son Dakika

Bursa'da yolcu ve yük taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

6 saat önce

Bursa'da şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak.

Bursa'da yolcu ve yük taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, System.String[]

Bursa'da şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık-1 Mart tarihlerini kapsayan kış lastiği uygulamasının, il merkezi ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, minibüs, çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde denetleneceği bildirildi.

Açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması şartlarının aranacağı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlarla ilgili sorumlulara 625 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Aralık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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