Bursa'da yolda bulunan içi altın ve para dolu çanta, sahibine teslim edildi - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir vatandaş tarafından yolda bulunan içi altın ve para dolu çanta, sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin Kaya, Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde içinde 8 bilezik, 2 çeyrek altın ve 2 bin 865 lira bulunan bir çanta buldu.

Durumu polise bildiren Kaya, çantayı Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim etti.

Öğle saatlerinde polis merkezine giden Rıdvan Baskın ve Hacer Baskın, kaybettikleri altın ve paralarla ilgili müracaatta bulunmak istedi.

Yapılan incelemede çantanın Baskın çifte ait olduğunu tespit eden ekip, ziynet eşyaları ve paraları sahiplerine teslim etti.