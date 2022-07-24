Bursa'da yolda kalan sürücüsünün yardımına yunus polisler yetişti - Son Dakika
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Bursa'da yolda kalan sürücüsünün yardımına yunus polisler yetişti

24.07.2022 10:28

Bursa'da yolda kalan sürücüsünün yardımına yunus polisler yetişti Bursa'da yunus polisleri yolda kalan sürücünün yardıma koşarak otomobili yol kenarına ittiler.

Bursa'da yolda kalan sürücüsünün yardımına yunus polisler yetişti

BURSA - Bursa'da yunus polisleri yolda kalan sürücünün yardıma koşarak otomobili yol kenarına ittiler.

Merkez Osmangazi ilçesi 1.Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bozulan bir otomobil yol ortasında kaldı. Bunun üzerine tesadüfen orada bulunan yunus polisleri yolda kalan otomobili itekleyerek yol kenarına aldılar.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yolda kalan sürücüsünün yardımına yunus polisler yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yolda kalan sürücüsünün yardımına yunus polisler yetişti - Son Dakika
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