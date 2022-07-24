Merkez Osmangazi ilçesi 1.Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bozulan bir otomobil yol ortasında kaldı. Bunun üzerine tesadüfen orada bulunan yunus polisleri yolda kalan otomobili itekleyerek yol kenarına aldılar.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da yolda kalan sürücüsünün yardımına yunus polisler yetişti - Son Dakika

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