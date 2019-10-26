Son Dakika Haberleri: Bursa'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Bursa'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

27 dakika önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, yoldan çıkıp otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, yoldan çıkıp otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ali Alan (71) yönetimindeki 16 R 2020 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolunda karşı şeride geçtikten sonra Gümüşkent Mahallesi'nde kontrolden çıkıp otluk alanda yolun yaklaşık 30 metre aşağısına kadar yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ali Alan, Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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