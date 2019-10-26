Bursa'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ali Alan (71) yönetimindeki 16 R 2020 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolunda karşı şeride geçtikten sonra Gümüşkent Mahallesi'nde kontrolden çıkıp otluk alanda yolun yaklaşık 30 metre aşağısına kadar yuvarlandı.

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