Bursa'da yoldan geçen acil tıp teknisyeni kalp krizi geçiren yaşlı adama müdahale etti - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde, kalp krizi geçiren yaşlı adama müdahale eden acil tıp teknisyeni hayata tutunmasını sağladı.

Beyler Mahallesi Orhan Sokak'ta, evine gitmek için aracına binen İbrahim Bozçayır'ın (73) fenalaştığını gören vatandaşlar, yaşlı adamı araçtan çıkararak yere yatırdı.

O esnada yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç, yaşlı adamın nefes almadığını görüp kalp masajına başladı. Sevinç yaklaşık 7 dakika boyunca Ferhat Köken isimli vatandaşla yaşlı adama kalp masajı uyguladı.

Olay yerine çağırılan ambulansla kalp krizi geçiren ve baygın halde olan yaşlı adam İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bozçayır, buradaki müdahalenin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.