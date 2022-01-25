Son dakika haberleri! Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu - Son Dakika

Yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

Leğen ve traktöre iple bağladıkları kızakla kayarak eğlendiler

BURSA - Bursa'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar kayganlaşan yolda araca çarparak durabildiler. Gençler ise traktöre bağladıkları kızakla ve leğenle kayarak karın tadını çıkardılar.

Bursa'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tutan yollar sürücüler için çileye dönüştü. Şehir içinde ulaşımı sağlayan minibüsler ve araçlar, rampa yollarda seyir etmekte zorlanırken kayganlaşan yollarda rampayı inmeye çalışanlar kızak gibi kaydı. Rampa çıkmak isteyen araçlar ise yolda kaldı. Buzlu yolda duramayan araçlar kaza yaparak durabilirken bazı araçlar ise kıl payı kaza yapmaktan kurtuldu. Kaza anları ise kameralara yansıdı.

Gençler yağan karın tadını çıkardılar

Bursa'ya kar yoğun şekilde etkisini gösterirken gençler ise bu durumu fırsata çevirdi. Traktöre iple bağladıkları kızakla ve rampadan leğen ile kayarak yağan karın tadını çıkardılar.