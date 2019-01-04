Bursa'da Yollar Buz Pistine Döndü, Sürücüler 4 Saat Yolda Mahsur Kaldı

Bursa'da yollar buz pistine döndü, sürücüler 4 saat yolda mahsur kaldı 4 saatte 6'sı yaralamalı 30 trafik kazası meydana geldi Karla mücadelede 300 trafik polisi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 150 araç ve 250 kişilik personel görev aldıBURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun...

Bursa'da yollar buz pistine döndü, sürücüler 4 saat yolda mahsur kaldı

4 saatte 6'sı yaralamalı 30 trafik kazası meydana geldi

Karla mücadelede 300 trafik polisi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 150 araç ve 250 kişilik personel görev aldı



BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beraber sürücüler 4 saat yolda mahsur kalırken, 6'sı yaralamalı 30 trafik kazası meydana geldi. Karla mücadelede 300 trafik polisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 150 araç ve 250 kişilik personel görev aldı.

Meteorolojiden günlerdir yapılan uyarıların ardından bu sabah saat 07.00'de yoğun kar yağışı başladı. Sabah işe ve okula gitmek isteyen vatandaş ve öğrenciler trafikte yaklaşık dört saat mahsur kaldı. Trafikte kış lastiği ve kar lastiği olmayan araçlar kara saplanıp yolda kaldı. Yoğun kar yağışıyla beraber Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetre, Uludağ'da ise 105 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla beraber 4 saat içerisinde meydana gelen 6'sı yaralamalı 30 trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, trafik durma noktasına geldi. Trafikte kritik bölgelerde görev alan 300 trafik polisi ise kazalara kısa sürede müdahale etti.

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Bursa Büyükşehir Belediyesi teyakkuda beklettiği, 150 araç ve 250 kişilik personeliyle kapanan yollara müdahale ederek trafik akışını kısa sürede normale döndürmeyi başardı.

Sabah evlerinden işe ve okula gitmek isteyen, fakat yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dört saattir yolda olduklarını belirtti. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaş ve öğrenciler, ulaşımda yaşanan gecikmeler ve aksaklıklar sonucu okul ve işlerine geç kaldı. Yoğun kar yağışının önümüzdeki dört gün boyunca şiddetini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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