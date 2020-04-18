Bursa'da yollar, cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Bursa'da yollar, cadde ve meydanlar boş kaldı

Bursa'nın boş sokakları havadan görüntülendi

BURSA - 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı. Boş caddeler ve meydanlar havadan görüntülendi.

Korona virüsü salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı. Mecburi ve görev için dışarı çıkanların ardından sokaklarda kimseler kalmadı. Bu Bursa polisi ana caddelerde kontrol noktaları oluşturarak sokağa çıkanları denetledi. Bursa'nın en kalabalık meydanlarından Kent Meydanı'nda ki sessizlik havadan böyle görüntülendi