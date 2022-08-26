Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti

26.08.2022 13:03
Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde olan C.P. yönetimindeki 26 UAR 46 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki İbrahim Atalay'a çarptı.

Kaza yerinin hemen yakınında alt geçit ve üst geçit bulunduğu ifade edilirken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Atalay olay yerinde hayatını kaybetti. Atalay'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı Kestel'de tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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