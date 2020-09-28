Yolun karşısına geçmeye çalışırken dolmuş çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışırken dolmuş çarptı

BURSA - Bursa'da yayaya yanan kırmızı ışıkta karşıya geçmeyen çalışan adama dolmuş çarptı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre yayaya yanan kırmızı ışıkta caddenin karşısına geçmek isteyen adama dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan adam kanlar içerisinde yerde kaldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adama ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.