Bursa'da yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika

Bursa'da soğuk ve kar yağışı nedeniyle, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21-24 Ocak tarihleri arasında kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için Şehirlararası Otobüs Terminali çıkış noktasında ve Otosansit önünde Ankara istikametine yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği kullanımı konusunda bilgilendirme ve denetleme faaliyeti yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan uygulamada araçlardaki 2150 yolcu ve 975 ticari araç sürücüsüne kış lastiği takma zorunluluğu, sigorta, muayene, emniyet kemeri, cep telefonu, takograf, hız limitleri, ticari araç kullanma süreleri vb. konularında denetim ve bilgilendirme yapıldı.

Kış lastiği uygulamasının başladığı 1 Aralık 2021'den bu yana yaklaşık 50 bin araç sürücüsü denetlendiği, 365 sürücüye kış lastiği kullanmamaktan dolayı para cezası uygulandığı ve trafik güvenliği ile ilgili gerekli bilgilendirme faaliyetleri yerine getirildiği öğrenildi.